Экологи вырубят огромную голову Трампа во льдах Арктики

Экологи из финской неправительственной организации «Тающий лед» запустили проект Trumpmore, в рамках которого во льдах Арктики будет высечена гигантская голова президента США Дональда Трампа. Их цель — привлечь дополнительное внимание к теме глобального потепления. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте проекта.

Ледяная голова Трампа должна стать наглядным примером изменения климата на Земле. По замыслам активистов, со временем ледник будет таять, а вместе с ним и лицо американского президента, который отрицает существование этого феномена.