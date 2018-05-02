В Ессентуках состоялось открытие Первого молодежного форума армян юга России

В Ессентуках (Ставропольский край) состоялось открытие Первого молодежного форума армян юга России, объединившего около 50 молодых лидеров и активистов, представляющих армянские общины юга России.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в РФ, участников форума поприветствовал посол Армении в России Вардан Тоганян, в своей речи отметив, что подобные инициативы направлены на укрепление связей проживающих в России молодых армян с Родиной, способствуя выработки новых и эффективных механизмов для их участия в ее будущем.

Посол Армении в России выразил готовность поддержать различные общественные, образовательные и гуманитарные инициативы молодежных групп, направленные на укрепление армяно-российской дружбы.

На открытии к участникам форума обратился глава города Ессентуки Александр Некристов. В своем выступлении мэр города, поприветствовав инициативу посольства Армении в России по проведению молодежного форума, подчеркнул важную роль молодежи в укреплении армяно-российской дружбы. Александр Некристов, говоря о развитии отношений с городами Армении в разных отраслях, заявил также, что руководство Ессентуков в настоящее время рассматривает возможность установления побратимских связей с одним из армянских городов.

На открытии первого молодежного форума «Армян юга России» присутствовали также председатель Думы города Ессентуки Андрей Задков, генеральный консул Армении в ЮФО РФ Вардан Асоян, настоятель армянской церкви «Сурб Вардан Мамиконян» в Кисловодске отец Саргис Погосян, дипломаты посольства Армении в России и представители армянской общины города Ессентуки.

Молодежный форум «Армян юга России» - площадка для развития потенциала молодежных организаций и осуществления социально-общественных и образовательных инициатив, направленных на сохранение и развитие армянской культуры и языка в России и укрепление армяно-российской дружбы на разных плоскостях. В форуме, инициатива проведения которого принадлежит посольству Армении в России, участвуют 50 представителей армянской молодежи из разных округов юга России.

Цели форума - объединение усилий армянской молодежи, направленных на сохранение и развитие армянской культуры и языка в России; защита прав и интересов членов общины; укрепление взаимодействия между армянскими молодежными структурами юга России; повышение уровня взаимодействия с органами власти Армении и общинными структурами; повышение социально-общественной активности.

В программе форума запланированы встречи с представителями власти и экспертами, а также деловые игры, мастер-классы, круглые столы по обсуждению деятельности молодежных организаций.