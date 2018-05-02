Движение поездов приостановлено до полного снятия блокировки железнодорожных путей

В связи с массовым закрытием гражданами железнодорожных переездов, ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» по согласованию с министерством транспорта, связи и информационных технологий Армении временно прекращает осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, приоритетом для ЗАО «ЮКЖД» является безопасность граждан, пассажиров и грузов, гарантирование которой в полном объеме невозможно с учетом имеющих место в настоящее время несанкционированных перекрытий путей и вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Движение поездов приостановлено в том числе для обеспечения безопасности перекрывших железнодорожные пути граждан, ведь тормозной пути пассажирского состава при экстренном торможении составляет не менее 800, а грузового – не менее 1 000 метров.

«Призываем протестующих не препятствовать естественной работе железнодорожного транспорта Армении, которая имеет стратегически важное значение для республики, и соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Приносим свои извинения пассажирам и грузоотправителям за возникшие неудобства», - говорится в заявлении пресс-службы.