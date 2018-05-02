Ученые нашли способ сделать розы более ароматными и яркими

Ученым из Франции, Германии и Китая удалось расшифровать геном розы и установить гены, которые отвечают за аромат и цвет и способность к многократному цветению. Как передает Арменпресс, об этом пишет журнал Nature Genetics.

Расшифровка генома в будущем позволит экспертам вносить изменения в гены и создавать более яркие и долговечные розы с более устойчивым ароматом.

Авторы исследования обнаружили более 36 тысяч генов, кодирующих белки, и биохимические пути, координирующие цвет и запах цветка.

Как отмечают авторы, их работа создает основу для "новой эры" в разведении роз.