ЕАЭС и Иран намерены подписать временное соглашение о зоне свободной торговли 17 мая

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном планируется подписать 17 мая в Астане на площадке Астанинского экономического форума. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, выступая в среду на заседании правительства

"17 мая в Астане на площадке ежегодного Астанинского экономического форума планируется подписание временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Следует отметить, что в целом по товарам, представляющим экспортный интерес для Казахстана, емкость рынка Ирана составляет более $8 млрд. Таким образом, получая более льготные условия, казахстанские производители имеют возможность нарастить экспорт более чем в 30 раз", - рассказал Сулейменов.

По его словам, в настоящее время проводятся переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Индией, Египтом, Израилем, Сингапуром. "Кроме того, 17 мая 2018 года на площадке Астанинского экономического форума запланировано подписание еще одного документа - соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем", - уточнил Сулейменов.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.