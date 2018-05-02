Помощник президента опровергла слухи о возможном выдвижении кандидатуры президента в выборах премьер-министра

Помощник президента Республики Армения Асмик Петросян опровергла муссируемую в социальных сетях информацию о том, что кандидатуру президента Армена Саркисяна выдвинут в качестве премьер-министра Республики Армения. Отвечая на информацию по просьбе Арменпресс, Петросян сказала: «Это абсурдно и является абсолютной ложью».

Следующий тур выборов премьер-министра состоится 8 мая. Право на участие в этом туре имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов (35 депутатов). Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов (53 депутата), то Национальное Собрание распускается в силу права.