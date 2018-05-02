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Грузия и Израиль переходят на новый уровень военного сотрудничества


Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий углубление сотрудничества в сфере обороны между Грузией и Израилем, подписали в Тель-Авиве министры обороны двух стран Леван Изория и Авигдор Либерман, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Изория отправился в Тель-Авив с официальным визитом во вторник. Он уже провел переговоры со своим израильским коллегой, а также посетил Институт исследования национальной безопасности Израиля (INSS).

В рамках визита Изория собирается встретиться с секретарем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом, а также посетить Музей жертв холокоста в Иерусалиме.

 

 




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