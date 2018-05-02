Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

Американская фирма-производитель гитар Gibson, на инструментах которой играли многие звезды рок-музыки, такие как Элвис Пресли, Би Би Кинг и Кит Ричардс, во вторник подала в суд заявление о банкротстве для проведения реорганизации бизнеса. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила газета USA Today.

При этом компания обещает продолжить производство одноименных гитар после окончания реструктуризации. Она планирует избавиться от ряда убыточных непрофильных активов и сосредоточиться на производстве музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры.



