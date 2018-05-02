Опрос: более 60% французов недовольны деятельностью Макрона на посту президента

Большинство французов (64% населения) разочарованы деятельностью Эмманюэля Макрона на посту президента Франции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствует опубликованный в среду опрос общественного мнения, проведенный службой Ipsos/Sopra Steria по заказу государственного медиахолдинга France Televisions.

Из группы в 64% респондентов в целом заявляющих, что они "разочарованы", 28% указали, что они "очень разочарованы", 36% - что они "скорее разочарованы", чем довольны. Удовлетворены деятельностью и политикой Макрона 36% французов, из которых 32% "скорее удовлетворены", чем разочарованы, и 4% - "очень довольны".

Мнения респондентов разделились при ответах на вопросы относительно оценки развития ситуации во Франции за год правления Макрона. По мнению 37% из них, ситуация "не улучшилась и не ухудшилась", так как "ничего не изменилось". Однако 36% опрошенных предположили, что "ситуация во Франции является плохой", причем 29% из них уверены, что "отчасти это связано с политикой Макрона и его правительства". Лишь 7% считают, что такого негативного воздействия принимаемых мер не существует.

Опрос был проведен 20-21 апреля через интернет. В нем приняли участие 1013 человек в возрасте от 18 лет.



