Бако Саакян посетил встретился с высшим командным составом Армии обороны

2 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил министерство обороны и встретился с высшим командным составом Армии обороны.

Были обсуждены разные вопросы, касающиеся обороноспособности страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Особое внимание было уделено ситуации на азербайджано-карабахской границе.С докладами выступили министр обороны Левон Мнацаканян, другие ответственные лица.