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Бако Саакян посетил встретился с высшим командным составом Армии обороны


2 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил министерство обороны и встретился с высшим командным составом Армии обороны.
Были обсуждены разные вопросы, касающиеся обороноспособности страны. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

 Особое внимание было уделено ситуации на азербайджано-карабахской границе.
С докладами выступили министр обороны Левон Мнацаканян, другие ответственные лица.


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