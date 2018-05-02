ААЭС призывает не препятствовать передвижению автомобилей, обслуживающих ее сотрудников

Руководство Армянской (Мецаморской) Атомной электростанции выступило с заявлением, призвав демонстрантов не препятствовать передвижению автомобилей, обслуживающих сотрудников ААЭС, которые работают по особому режиму рабочей смены. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Дорогие соотечественники,

просим не препятствовать передвижению автомобилей спасательной службы МЧС РА, пожарной службы, службы Скорой помощи, а также ААЭС, являющейся стратегическим объектом для страны».

«ААЭС – стратегический объект особого назначения, здесь действуют специальные режимы рабочей смены», – говорится в сообщении.



Накануне Никол Пашинян призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.