Эксперты заявили о росте военных расходов в мире

Военные расходы в мире, по данным за 2017 год, составили 1,7 триллиона долларов, что на 1,1% выше показателей предыдущего года, сообщил в среду Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI) в связи с публикацией ежегодных данных по тенденциям затрат в военной сфере и списка 15 стран с самыми высокими военными расходами.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, названные данные по глобальным расходам эксперты считают одними из самых высоких за период, прошедший после окончания "холодной войны".

По подсчетам СИПРИ, военные расходы в целом составили 2,2% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 230 долларам на человека. Для сравнения эксперты поясняют, что эта доля была довольно высокой в 1992 году — 3,3 %. Она снизилась до 2,1% в 2014 году.

Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. Их доля в мировых расходах составила за прошедший год 35%.

На втором месте – Китай, на долю которого в списке 15 стран с высокими военными расходами, по приблизительным оценкам СИПРИ, приходится 13%. С третьего на четвертое место опустилась Россия (3,8 %), уступив место Саудовской Аравии (4%). Пятое место отдано Индии (3,7 %). На всю эту пятерку приходится около 60% от общих глобальных военных расходов.

Согласно оценкам СИПРИ, четыре из 15 стран с крупными затратами на военную сферу находятся в Западной Европе – Франция (шестое место), Великобритания (седьмое), Германия (девятое) и Италия (12-е). Их совместная доля в мировых затратах составляет 10%. В 2008 году она составляла 15%.