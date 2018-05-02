Число пострадавших в результате землетрясения в Иране увеличилось до 76

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Ясудж на западе Ирана в среду увеличилось до 76 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди.

Ранее телеканал Press TV сообщал о 30 пострадавших.

"Семьдесят шесть человек пострадали, часть из них получила лечение на месте, другие были доставлены в больницу "Шахид Бахшати". Группы скорой помощи продолжают оказывать (медицинскую — ред.) помощь в городах, которые были затронуты землетрясением", — заявил Халиди.

Собеседник агентства добавил, что был нанесен материальный ущерб инфраструктуре и электросети.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07.08 мск к северо-западу от города Ясудж.