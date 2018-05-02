С 20-го по 26-е апреля в Ереване появилось на свет 330 детей

По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 20-го по 26-е апреля в столице появилось на свет 330 детей-175 мальчиков и 155 девочек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период в поликлиники, находящиеся в ведомстве мэрии Еревана, обратилось 29355 граждан.