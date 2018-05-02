Reuters: не менее семи человек погибли при атаке боевиков на офис избиркома в Триполи

По меньшей мере семь человек погибли в среду в результате атаки боевиков на штаб-квартиру избирательной комиссии в ливийской столице Триполи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя комиссии Халеда Омара.

"В результате инцидента погибли семь человек - три сотрудника комиссии и четверо представителей сил безопасности", - сказал собеседник.

По данным агентства, группа боевиков, среди которых был террорист-смертник, атаковала в среду главные офисы избирательной комиссии в ливийской столице Триполи. Согласно сведениям Reuters, смертник подорвал себя внутри здания комиссии, другие боевики подожгли здание снаружи.





