Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию родственникам жертв 11 сентября

Американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на документы суда.

Согласно решению суда, Тегеран предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида", Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим власти Ирана должны выплатить компенсацию родственникам погибших.

Размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по 12,5 миллиона долларов супругам покойных, по 8,5 миллиона долларов — родителям и детям, по 4,25 миллиона долларов — братьям и сестрам.

Родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали иск против властей Ирана в 2004 году.