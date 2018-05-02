Аэропорт «Звартноц» работает в нормальном режиме: пояснения пресс-секретаря

Международный аэропорт «Звартноц» работает в нормальном режиме. «Все рейсы совершаются по расписанию»,- как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь аэропорта «Звартноц» Геворг Абрамян.

Утром 2-го мая участники акций протеста в Ереване повсеместно перекрывают дороги. Участники акции протеста блокировали дороги, ведущие к ереванскому международному аэропорту «Звартноц». К протестующим присоединяются ученики и студенты, объявившие забастовку. Проходят митинги и шествия. Многие путешественники идут к аэропорту пешком, со своими чемоданами. Между участниками акции протеста и водителями машин периодически даже возникают стычки.

К акциям протеста 2-го мая присоединились некоторые из сотрудников аэропорта «Звартноц», однако это » не отразилась на осуществлении полетов.

Пресс-секретарь ГУГА РА Сатеник Ованнисян сказала в беседе с «Арменпресс», что по положению на 11.00 был отменен только ресйс авиакомпании «Atlasglobal» из Стамбула в Ереван. «Остальные рейсы совершаются по расписанию. Отправлен в Тегеран рейс авиакомпании «Mahan Air»»,-сказала она.

Один из пользователей Facebook опубликовал видео, на котором один из сотрудников наземных служб аэропорта «Звартноц» заявляет, что они присоединяются к забастовке, а около 20 сотрудников наземных служб аэропорта «Звартноц» кричат «забастовка».

Накануне Никол Пашинян призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.