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КГД Армении призывает не препятствовать въезду грузовых автомобилей в Армению


Комитет по госдоходам Армении, исходя из необходимости обеспечения продовольственной безопасности, призывают не препятствовать въезду грузовых автомобилей в республику. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Как сказано в сообщении, вызывает беспокойство то, что въезжающий в республику грузовой транспорт сталкивается с запретом на передвижение, обусловленным политическими акциями. В ряде случаев грузовики разворачивались и уезжали, даже не въехав на территорию страны.

Это вызывает обеспокоенность, так как создавшаяся ситуация препятствует въезду грузовиков и растаможке грузов, что может нанести удар по продовольственной безопасности страны. Таможенная служба призывает всех участников учитывать факты и исходя из необходимости обеспечения продовольственной безопасности не препятствовать въезду и выезду грузового транспорта.


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