Председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян призывает считать уважительным отсутствие адвокатов на судебных заседаниях в последние дни. Как передает «Арменпресс», об этом сказано в распространенном им заявлении.

В заявлении, в частности, сказано:

«Уважаемые судьи,

С учетом участия многих адвокатов в акциях протеста, организованных в рамках народного неповиновения, а также существующих препятствий для передвижения, Палата адвокатов Республики Армения призывает судебную систему посчитать уважительным отсутствие адвокатов, не принявших участие в судебных заседаниях в эти дни и отложить судебные заседания».

Накануне Никол Пашинян призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.