Полиция Армении призывает убрать несовершеннолетних из кузовов грузовиков и из автомобилей

В местах проведения митингов, в частности, в районе площади Республики, разъезжают грузовые автомобили, в кузовах которых находятся люди, по большей части несовершеннолетние. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении..

«Подобное поведение, являясь грубым нарушением правил дорожного движения, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан. Передвижения тяжелых грузовиков в местах скопления людей само по себе опасно, а когда в кузове находятся большие группы людей, угроза возрастает многократно. В особенности для несовершеннолетних, которые часто не осознают, какой трагедией может завершиться подобная ситуация. Организаторов акций на грузовиках призываем высадить людей из кузовов, в первую очередь детей, убрать грузовики из мест скопления людей и воздержаться от подобных опасных и непредсказуемых действий», - говорится в заявлении полиции.

Накануне Никол Пашинян призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.