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СМИ: группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море


Корабли второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса вошли во вторник вечером в Черное море. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило украинское издание "Думская".

"Флагман соединения - британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше", - говорится в сообщении.



 

 

 




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