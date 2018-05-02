СМИ: группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море

Корабли второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса вошли во вторник вечером в Черное море. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило украинское издание "Думская".

"Флагман соединения - британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше", - говорится в сообщении.





