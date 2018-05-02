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2 мая заседание НС Армении не состоялось по причине отсутствия кворума


2 мая Председатель НС А.Баблоян на очередном заседании НС сообщил, что зарегистрировалось 27 депутатов и необходимого кворума не обеспечено.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Глава парламента отметил, что, согласно ч.4 ст.51 конституционного закона “Регламент НС”, регистрация продолжается до сбора необходимого числа депутатов, но не более 4 часов. В случае обеспечения  правомочности заседания  в указанный срок председательствующий информирует депутатов о начале заседания, в случае же необеспечения заседания считаются несостоявшимися.

Секретарь фракции “Царукян” В.Энфиаджян сообщил, что их фракция заявляет политический бойкот и не будет участвовать в работе очередных заседаний.

По состоянию на 14:00 часов зарегистрировалось 33 депутата.

Председатель НС А.Баблоян отметил, что, согласно ч.4 ст.51 “Регламента НС”, в течение 4 часов не зарегистрировано необходимого числа депутатов для обеспечения правомочности заседания, поэтому заседание   считается несостоявшимся.


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