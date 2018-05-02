МЧС Армении призывает проявлять осторожность и сохранять бдительность на дорогах и в местах скопления людей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

"Массовые протесты, митинги, блокировка зданий и дорог, а также массовые скопления людей и автотранспорта в Ереване и других населенных пунктах Армении могут привести к чрезвычайным ситуациям", - сказано в сообщении ведомства.



После того, как 1-го мая парламент Армении на специальном заседании отклонил кандидатуру лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра, он призвал со 2-го мая возобновить акции гражданского неповиновения по всей стране, в частности, тотальную транспортную блокаду Армении, в том числе железных дорог и аэропортов.



МЧС призывает участников акций и шествий продемонстрировать серьезность, учитывая, что агрессия, вызванная массовыми скоплениями людей и неконтролируемым передвижением, а также паника могут привести к увечьям, в том числе, несовместимым с жизнью.



Также отмечается что, в таких ситуациях особенно уязвимы женщины, дети и пожилые люди.



МЧС советует оставлять детей дома, не брать с собой колюще-режущие или стеклянные предметы, сумки, не повязывать галстук, иметь при себе пластиковую тару с питьевой водой, а в случае ухудшения состояния как можно быстрее освобождать пространство для быстрого притока свежего воздуха.



Также ведомство призывает придерживаться правил пожарной безопасности и напоминает об опасности использования различного рода фейерверков.



"Принимая во внимание наличие большого количества осветительного оборудования, используемого во время массовых митингов, мы призываем участников митингов держаться на безопасном расстоянии от осветительного оборудования и электропроводки", - сообщает пресс-служба.



В любой ситуации соблюдение правил безопасности и предотвращение чрезвычайных ситуаций является гарантией спасения жизни людей и охраны здоровья.

После того, как 1-го мая парламент Армении на специальном заседании отклонил кандидатуру лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра, он призвал со 2-го мая возобновить акции гражданского неповиновения по всей стране, в частности, тотальную транспортную блокаду Армении, в том числе железных дорог и аэропортов.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.