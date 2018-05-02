Премьер-министр может быть избран только в НС Армении: заявление Карена Карапетяна

И.О. премьер-министра Армении Карен Карапетян распространил 2-го мая заявление, в котором обращается ко всем политическим силам, призывая их проявить политическую волю, решительность и гибкость, и сесть за стол переговоров. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

«Уважаеные сограждане,

Исходя из создавшейся в нашей стране ситуации, а также из особенностей праламентского образа правления, обращаюсь ко всем политическим силам, призывая их проявить политическую волю, решительность и гибкость, и сесть за стол переговоров. Все мы осознаем, что нам необходимы цивилизованные и скорые решения, чтобы выйти из состояния кризиса, как бы трудным это не казалось.

Премьер-министр может быть избран только в НС Армении – конституционным путем. Других решений нет – ни теоретически, ни ;практически. Уверен, что совместными усилиями мы выйдем из этого положения».

Накануне Никол Пашинян призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.