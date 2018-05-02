Путин назвал Гергиева выдающимся дирижером

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"И в России, и во всем мире вас знают как выдающегося дирижера, руководителя одного из ведущих музыкальных театров мира. Как неординарного, творческого, увлеченного любимым делом человека, - отмечается в поздравительной телеграмме.

Валерий Гергиев – народный артист РФ (1996), лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства (за 1993) и в области гуманитарной деятельности (2015).

Удостоен ряда государственных наград Армении, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Японии.