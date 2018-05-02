Министерство юстиции Армении призывает граждан не препятствовать его деятельности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

В заявлении сказано:

«Уважаемые граждане Армении-участники акций протеста,

Министерство юстиции Республики Армения предупреждает, что блокада министерства ограничивает возможность получения ряда важных и неотложных услуг, предоставляемых министерством юстиции другим гражданам. Сообщаем, что в приемной Министерстве юстиции Армении предоставляется ряд услуг по регистрации актов гражданского состояния, в частности, свидетельство о семейном статусе, международная ратификация документов (апостиль), предоставление разрешений на вступление в брак иностранным гражданам и другие.

С учетом вышесказанного, Министерство юстиции Республики Армения просит участников митинга уважать права других и не препятствовать деятельности министерства».

Накануне Никол Пашинян призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.