СМИ: консерваторы направили Терезе Мэй протест по поводу таможенной сделки с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила предупреждение от части депутатов собственной Консервативной партии, что ее правительство находится под угрозой отставки в случае реализации планов сохранения партнерских отношений с ЕС в вопросах таможенного регулирования после Brexit. Как сообщает в среду газета The Daily Telegraph, об этом говорится в письме, направленном на Даунинг-стрит группой из 62 депутатов-евроскептиков.

В письме говорится, что при установлении партнерских отношений по таможенным вопросам с Евросоюзом обесценится главная идея Brexit - независимости от Брюсселя в вопросах торговли с остальным миром, так как при таком сценарии Великобритания не сможет вернуть себе право самостоятельно заключать соглашения о свободной торговле с кем пожелает. "Предлагаемое новое таможенное партнерство невыполнимо на практике и потребует такого уровня нормативной унификации, что это сделает практически невозможной идею осуществления независимой торговой политики", - отмечается в 30-страничном послании депутатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

The Daily Telegraph со ссылкой на источники пишет также о том, что министр по вопросу выхода их ЕС Дэвид Дэвис не поддерживает планов таможенного партнерства с Евросоюзом и готов уйти в отставку, если этой идее будет дан ход. Эта тема должна обсуждаться на заседании кабинета министров в среду, при этом телеканал Sky News описывает атмосферу в правительстве консерваторов как "гражданскую войну".