С утра 2-го мая были отменены железнодорожные рейсы Ереван-Гюмри-Ереван, Ереван-Ерасх-Ереван – в связи с перекрытием железнодорожных переездов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общественностью ЗАО ЮКЖД Вардан Алоян.

«С утра 2-го мая были отменены железнодорожные рейсы Ереван-Гюмри-Ереван, Ереван-Ерасх-Ереван – в связи с перекрытием железнодорожных переездов. Стоят и грузовые составы»,- сказал он.

Пока неизвестно , состоится ли вечерний рейс Ереван-Тбилиси. Утренний рейс прибыл своевременно.

Накануне Никол Пашинян призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.