Велосипедист Эдгар Степанян снова завоевал золотую медаль

Член сборной велоспорта Армении Эдгар Степанян снова удачно выступил в США.

Как передает «Арменпресс», он принимал участие в соревнованиях «Dana Point Grand Prix», и в составе команды «Velo Pasadena Racing» он занял первое место.

Член сборной велоспорта Армении Эдгар Степанян имеет годовой контракт с командой «Velo Pasadena Racing». До этого он завоевал золотую медаль в турнире «Ontario Race Series».