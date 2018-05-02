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Велосипедист Эдгар Степанян снова завоевал золотую медаль


Член сборной велоспорта Армении  Эдгар Степанян снова удачно выступил в США.

Как передает «Арменпресс», он принимал участие в соревнованиях «Dana Point Grand Prix», и в составе команды «Velo Pasadena Racing» он занял первое место.

Член сборной велоспорта Армении  Эдгар Степанян имеет годовой контракт с командой «Velo Pasadena Racing». До этого он завоевал золотую медаль в турнире «Ontario Race Series».


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