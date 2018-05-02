Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

В Иране не менее 30 человек пострадали в результате землетрясения


По меньшей мере 30 человек пострадали в результате землетрясения в центральной части Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Press TV.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07.08 мск к северо-западу от города Ясудж.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации