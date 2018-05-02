Цукерберг анонсировал обновления в Facebook, которые касаются приватности данных

Глава компании Facebook Марк Цукерберг во вторник на конференции F8 в Сан-Хосе (Калифорния) представил ряд обновлений в соцсети - в будущем в ней появится функция очистки истории посещений, также платформу можно будет использовать как приложение для знакомств. Трансляцию конференции вел телеканал ABC 7, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня мы представляем новый набор возможностей для знакомств", - сказал Цукерберг, отметив, что новые возможности станут доступны в ближайшее время и предназначены для людей, которые ищут "серьезных отношений".

В свете недавнего скандала с передачей данных пользователей компании Cambridge Analytica Цукерберг представил обновления соцсети, которые будут касаться обеспечения приватности и безопасности данных пользователей.

Глава Facebook добавил, что вскоре у пользователей соцсети появится возможность смотреть видео онлайн одновременно со своими друзьями, также соцсеть расширит возможности для создателей групп.



