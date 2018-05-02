Беременная была доставлена в медцентр с помощью спасателей – из-за закрытых дорог

Служба спасателей сообщает, что в 10:51 2-го мая был получен сигнал о том, что по пути домой на перекрытом демонстрантами перекрестке Тигран-Меца-Христафора застряла беременная в такси, которую нужно было доставить в МЦ «Эребуни». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Беременная М.М., 1994 г.р., была доставлена в медцентр с помощью спасателей.