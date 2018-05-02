В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 04.08 по времени UTC (07.08 мск) в 11 километрах к северо-западу от города Ясудж. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.