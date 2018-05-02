Квартальный объем продаж iPhone оказался ниже прогнозов

Компания Apple превзошла ожидания специалистов, зафиксировав выручку в размере $61,14 млрд, однако объемы продаж ее смартфонов iPhone оказались ниже, чем прогнозировалось. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствует опубликованная во вторник отчетность за второй квартал 2018-го финансового года.

Как следует из этих документов, в течение трех месяцев, которые завершились 31 марта текущего года, было продано примерно 52,28 млн смартфонов iPhone. Общая выручка составила $61,14 млрд, а чистая прибыль - $13,82 млрд. Все три показателя продемонстрировали рост по сравнению с данными за второй квартал 2017-го финансового года. В указанный период Apple удалось реализовать 50,76 млн iPhone, суммарная выручка равнялась $52,9 млрд, а прибыль - $11,03 млрд.

Объемы продаж iPhone оказались немного ниже прогнозов. Так, исследовательская фирма StreetAccount полагала, что реализованы будут около 52,54 млн этих устройств. Выручка по итогам квартала, напротив, превзошла ожидания. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, считали, что данный показатель составит $60,82 млрд.