Участие Никола Пашиняна во внеочередных парламентских выборах будет зависеть от политической атмосферы

Никол Пашинян, который присоединился к участникам акции протеста на проспекте Аршакуняц, уверяет, что постоянно анализирует ситуацию и готов к различным развитиям. «Мы готовы к различным сценариям, есть план действий в любых случаях»,- заявил он.

«Мы примем участие во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся в силу закона если во второй раз НС Армении не изберет премьер-министра»,- сказал он, - «Это будет зависеть от политической атмосферы, ситуация меняется ежедневно, скоро будет меняться ежечасно. И это будет зависеть от анализа ситуации».

По его словам, если возникнут провокации, они не будут отвечать насилием на насилие. «Если будут провокации со стороны отдельных групп, мы обезвредим их без насилия»,- сказал он. По его мнению, что бы ни случилось, отношения между властью и народом уже не будут прежними, и демократии в Аррмении ничего не будет угрожать в ближайшие как миниму 100 лет.

Накануне Никол Пашинян призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.