Трамп лично надиктовал справку о состоянии здоровья, заявил его бывший врач

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года лично надиктовал справку о блестящем состоянии своего здоровья. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил тогдашний врач Трампа Харольд Борнстейн.

"Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела", — заявил Борнстейн телеканалу CNN.

Двустраничная справка о здоровье Трампа за подписью Борнстейна вызвала в свое время насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона. Там сообщалось, в частности, что Трамп "исключительно силен и вынослив" и будет "самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США".