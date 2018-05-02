В Эстонии начались международные учения Siil с участием 15 тыс. военнослужащих

Международные военные учения Siil (эст. "еж") начались в среду в Эстонии с участием 15 тыс. военнослужащих. Как говорится в сообщении Сил обороны Эстонии, маневры пройдут с 2 по 14 мая на территории всей республики, а также на севере Латвии.

По данным ведомства, учения станут крупнейшими с момент восстановления независимости страны. В них будут задействованы в том числе порядка 2 тыс. военнослужащих из 15 государств - Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Ирландии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Швеции. Помимо военнослужащих, в маневрах примут участие бойцы народного ополчения, полицейские и спасатели, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Учения пройдут в три этапа. Со 2 по 4 мая все подразделения будут приведены в боевую готовность, с 4 по 7 мая они начнут отрабатывать совместные действия, а с 8 по 12 мая пройдут учебные бои.

"Главной задачей учений является отработка территориальной обороны как в конвенциональных условиях ведения военных действий, так и в условиях гибридной войны", - говорится в сообщении Сил обороны Эстонии.

Как ранее сообщала газета Postimees, согласно легенде учений, Эстония будет защищаться от враждебного государства и трех его союзников. Как сообщил изданию командир народного ополчения генерал-майор Меэлис Кийля, условные противники расположены на территории России и Белоруссии.





