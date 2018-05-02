Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг юго-восточнее села Талиш Мартакертского района
10:56, 2 Май, 2018
3 мая, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее села Талиш Мартакертского района. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха. С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова), сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия) и глава Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ полковник Владимир Минарик (Словакия). Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.