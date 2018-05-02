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В Тбилиси могут переименовать площадь Революции роз


Расположенную в центре Тбилиси близ проспекта Руставели площадь Революции роз могут переименовать на площадь Первой демократической республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в столичном горсовете (Сакребуло).

"Сакребуло тбилисского муниципалитета в связи со 100-летним юбилеем провозглашения Первой республики выступает с инициативой, чтобы площадь Революции роз называлась площадью Первой демократической республики Грузии", — приводят грузинские СМИ заявление Сакребуло.

Эта инициатива будет рассмотрена на заседании специальной комиссии в среду.

 




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