СМИ: Дамаск и вооруженная оппозиция договорились о выводе боевиков из Хомса

Сирийские власти достигли соглашения с вооруженной оппозицией о выводе ее формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство SANA.

По его информации, боевики должны в течение 48 часов сдать сирийской армии тяжелые и средние вооружения, реактивные системы залпового огня, бронетехнику и транспортные средства. Также они передадут карты минных полей и подземных ходов и укажут местонахождение складов с боеприпасами.

Бандформирования удерживают в своих руках города Растан, Талбиса и Эль-Хоула в радиусе 10-12 км от Хомса. По условиям соглашения, боевики должны в течение трех дней открыть проезд по заблокированному ими участку шоссе Хомс - Хама и покинуть южные окрестности провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).