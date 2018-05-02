СМИ: Елизавета II впервые увидела своего новорожденного правнука

Королева Великобритании Елизавета II во вторник впервые увидела своего новорожденного правнука, принца Кембриджского Луи Артура Чарльза. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, чтобы увидеть новорожденного, Ее Величество приехала из Виндзорского замка в Кенсингтонский дворец, резиденцию герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт, родителей малыша.

Луи Артур Чарльз появился на свет 23 апреля, став шестым правнуком королевы. Он занял пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой. Младенец автоматически сместил на одну позицию всех претендентов на престол.