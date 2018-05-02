Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях, включив в него свой вариант "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях. Все это призвано помочь в борьбе с коррупционерами из разных стран, в том числе России, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Поправка Магнитского" в принятом в третьем чтении законе "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" позволит правительству Британии отказывать в визах и въезде в страну лицам, обвиненным в грубых нарушениях прав человека и в коррупции.

Первыми "Акт Магнитского" шесть лет назад приняли Соединенные Штаты, затем их примеру последовали Канада и несколько европейских стран. Закон назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, умершего в следственном изоляторе.