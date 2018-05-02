Globo: в Бразилии выясняют судьбу 34 человек, которые могли находиться в сгоревшем здании

Местонахождение 34 человек, которые могли оказаться в сгоревшем многоэтажном здании в Сан-Паулу, пока неизвестно. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

По его данным, муниципальные власти и спасательные службы ищут информацию о судьбе этих людей. При этом телеканал подчеркнул, что отсутствие сведений не означает, что пропавшие жильцы находятся под обломками обрушившейся высотки. Еще несколько часов назад в мэрии Сан-Паулу заявляли, что не знают о местонахождении 45 человек, однако 11 из них уже сообщили властям о своем местонахождении.

Пожар в 24-этажном здании, расположенном в центре Сан-Паулу, начался во вторник в 01:30 по местному времени (07:30 мск). Примерно через полтора часа охваченная огнем высотка обрушилась. Один человек предположительно погиб - его падение с большой высоты было зафиксировано камерами.



