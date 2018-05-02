Возбуждено уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности корреспондента «Lragir.am»

Прокуратура районов Еревана Аван и Нор-Норк направила в отделение полиции указанных районов сообщение прессы о том, что 21-го апреля имел место инцидент, когда группа неизвестных лиц препятствовала профессиональной деятельности корреспондента «Lragir.am» Техминэ Енокян, напав на нее, применив насилие. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

Об этом же 27-го апреля сделала заявление в полицию сама Техминэ Енокян.

Соответственно, было возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК Армении, дело направлено в следственный отдел.