После беспорядков в Париже 102 человека заключены под стражу

В результате беспорядков, последовавших после первомайской демонстрации в Париже, полиция задержала 276 человек. Из них 102 человека были заключены под стражу в полицейских участках. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Le Monde со ссылкой на данные городской префектуры полиции.

По итогам столкновений на улицах Парижа были разрушены витрины 31 магазина, два из которых были сожжены. Активисты также разбили десять автомобилей и сожгли еще шесть. Четыре человека получили ранения, среди них — один полицейский.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по данным полиции, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдоналдс". Экстремисты сожгли машину.

Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки, и подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности.