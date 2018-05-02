МО Армении призывает обеспечить беспрепятственное продвижение военных автоколонн по всей территории республики
09:35, 2 Май, 2018
МО Армении распространило заявление, в котором призывает обеспечить беспрепятственное продвижение военных автоколонн по всей территории республики.Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано: «Исходя из соображений безопасности страны, МО и ВС Армении продолжают осуществление своих обязанностей по осуществлению поставленных перед ними задач по зашите нашей родины в круглосуточном режиме. Необходимо обеспечить беспрепятственное продвижение машин с военными госномерами и военных автоколонн по всей территории республики. Продвижение машин с военными госномерами и военных автоколонн должно осуществляться беспрепятственно и своевременно».