Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

МО Армении призывает обеспечить беспрепятственное продвижение военных автоколонн по всей территории республики


МО Армении распространило заявление, в котором призывает обеспечить беспрепятственное продвижение военных автоколонн по всей территории республики.

Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано: «Исходя из соображений безопасности страны, МО и ВС Армении продолжают осуществление своих обязанностей по осуществлению поставленных перед ними задач по зашите нашей родины в круглосуточном режиме. Необходимо обеспечить беспрепятственное продвижение машин с военными госномерами и военных автоколонн по всей территории республики. Продвижение машин с военными госномерами и военных автоколонн должно осуществляться беспрепятственно и своевременно».


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации