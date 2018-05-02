В различных районах Еревана начались акции гражданского неповиновения: Обновляется

В раннего утра 2-го мая в различных районах Еревана начались акции гражданского неповиновения, организованные сторонниками депутата НС Армении Никола Пашиняна.

09:31 – Полиция призывает граждан, собравшихся на перекрестке Маштоца-Амиряна открыть дорогу и восстановить движение.

09:11 - Как передает «Арменпресс», участники акций протеста в Ереване повсеместно перекрывают дороги. Участники акции протеста блокировали дороги, ведущие к ереванскому международному аэропорту «Звартноц». К протестующим присоединяются ученики и студенты, объявившие забастовку. Проходят митинги и шествия. Многие путешественники идут к аэропорту пешком, со своими чемоданами. Между участниками акции протеста и водителями машин периодически даже возникают стычки.

Полиция стягивает к местам прохождения акции силы.

Перекрыта трасса из Аштарака в Ереван. Движение перекрывают и на улице Абовяна, у моста Давидашена, ряд улиц в Нор-Норке.

Накануне Никол Пашинян призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.

Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер-министром Армении в результате открытого голосования, состоявшегося 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения. За Пашиняна проголосовал 45, против 56, никто не воздержался.

На заседании НС Армении зарегистрировались 102 депутата. Кворум обеспечен. Согласно ч.2 ст.149 Конституции РА, фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет. Три фракции НС – «Елк», АРФД и «Царукян» заявили о поддержке единственного кандидата – Никола Пашиняна. Но три фракции вместе имеют только 46 голосов (член фракции АРФД Агван Варданян заявил о том, что голосовать не будет), а для избрания необходимо набрать минимум 53 голоса. У фракции РПА 58 голосов.

Согласно Конституции, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.