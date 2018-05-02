Европейские индексы - 01-05-18
МОСКВА, 2 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12612.11 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5520.50 пункта, британский FTSE вырос на 0.15% и составил 7520.36 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1153.96 пункта.
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- 08:56 Европейские индексы - 01-05-18
- 08:50 Американские индексы - 01-05-18
- 08:49 Цены на цветные металлы - 01-05-18
- 08:48 Цены на драгоценные металлы - 01-05-18
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