Предстоящие на 2 мая мероприятия
21:25, Май 01, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21:25 Предстоящие на 2 мая мероприятия
- 21:18 Депутат Григор Авалян сложил мандат
- 21:13 Член РПА Феликс Цолакян проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна
- 20:47 Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер- министром Армении
- 20:28 СРОЧНО: РПА проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна
- 20:24 Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн» требует от Агвана Варданяна сложить свой мандат
- 19:21 Артур Алексанян и Максим Манукян вышли в финал чемпионата Европы
- 18:58 Агван Варданян не будет участвовать в голосовании
- 17:39 Арам Саркисян считает выборы основным выходом из нынешней ситуации
- 17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-05-18
- 17:32 Азиатские индексы - 01-05-18
- 17:24 Женщина впервые возглавила Европол
- 17:10 Фракция РПА примет единогласное решение: оно будет озвучено в ходе выступления фракции
- 16:48 Шармазанов не видит Пашиняна в должности премьер-министра
- 16:30 Вы полóжите свой мандат и пойдете служить? – ответ Пашиняна депутату
- 16:06 Ара Баблоян на 10 минут покинул зал заседаний – в знак протеста на высказывание Пашиняна
- 15:15 Бедность как проблема в Армении искоренима – ответ Пашиняна Акопу Акопяну
- 14:50 В Сан-Паулу рухнуло горящее многоэтажное здание
- 14:47 Аджемян считает, что во внешней политике Пашинянисподволь поддерживает позицию власти
- 14:32 СМИ: боевики отпустили больше 40 заложников в провинции Идлиб
- 14:16 СМИ: в Южной Корее уборщик нашел в урне золота на сотни тысяч долларов
- 14:11 Пашинян представил свою позицию по урегулированию карабахского конфликта
- 14:03 Почему мы должны верить, что ваша позиция по России, ЕАЭС изменилась? – вопрос Бабуханяна и ответ Пашиняна
- 13:31 В Киеве несколько тысяч человек участвуют в марше по случаю Дню труда
- 13:29 Никол Пашинян представил свою позицию в вопросе экономики РА
- 13:04 Никол Пашинян представил свою концепцию внешней политики Армении
- 12:59 Казначея Ватикана будут судить за домогательства
- 12:39 Арарат Мирзоян представил приоритеты Никола Пашиняна в случае его избрания
- 12:26 Ара Баблоян призвал проявить сдержанность и благовоспитанность – в НС обсуждается кандидатура, выдвинутая парламентским меньшинством
- 12:21 Президент Армен Саркисян призывает: предпринимая любой шаг, оставаться в рамках закона и Конституции
- 12:07 Глава WhatsApp покинул свой пост
- 12:00 Началось специальное заседание Национального собрания – депутаты голосуют по вопросу избрания премьер-министра ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 11:58 На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника
- 11:13 В Марселе состоялись мероприятия, посвященные 103-й годовщине Геноцида армян
- 11:10 Сторонники Никола Пашиняна собрались на площади Республики
21:43, 25.04.2018
Просмотрели 2165 раз В Петербурге госпитализирован Шарль Азнавур
19:42, 25.04.2018
Просмотрели 1748 раз Третий президент Республики Армения Серж Саргсян направил послание депутатам фракции РПА
14:11, 27.04.2018
Просмотрели 1524 раз Николай Рыжков выразил надежду, что ситуация в Армении разрешится исключительно в конституционном, правовом поле
11:29, 28.04.2018
Просмотрели 1221 раз Армения между демократией и охлократией – АндраникМигранян
19:44, 26.04.2018
Просмотрели 1067 раз Состоялся телефонный разговор президента России с и.о. премьер-министра Республики Армения