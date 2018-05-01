Член РПА Феликс Цолакян проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна

Член парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Феликс Цолакян проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьер-министра.

Как сообщает Арменпресс, результаты индивидуального голосования опубликованы на официальном сайте Национального Собрания, из которых становится ясно, что Цолакян проголосовал за кандидатуру Пашиняна.

Депутат от Республиканской партии Армении Григор Авалян отсутствовал на заседании. Согласно слухам, он сложил депутатский мандат.

Фракции АРФ «Дашнакцутюн» и блок «Царукян» проголосовали за Пашиняна. Секретарь фракции АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян ранее заявил, что не будет голосовать.